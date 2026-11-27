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संवाद न्यूज एजेंसी

पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली स्थित आईपेक्स में मौजूद एक निजी स्कूल में लायंस क्लब दिल्ली की ओर से आयोजित लायंस ओलंपियाड की अंग्रेजी परीक्षा आयोजित की गई। इसमें विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। पांच दिवसीय परीक्षा के प्रथम चरण के तहत आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों की अंग्रेजी भाषा संबंधी समझ और योग्यता को परखना था। परीक्षा के दौरान क्लब के पूर्व अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता ने विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और रोजगार के नए अवसर खोलती है। इसके लिए नियमित अभ्यास और भाषा को व्यवहार में लाना जरूरी है। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्या संतोष आहूजा का कहना है कि विद्यार्थियों को नियमित रूप से अंग्रेजी पढ़ने, नए शब्द सीखने और बोलने-लिखने का अभ्यास करना चाहिए।