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नई दिल्ली। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (आईपी यूनिवर्सिटी) के द्वारका परिसर में शुक्रवार को ‘सुरक्षा-26’ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। एनएसएस सेल, विद्यार्थी कल्याण निदेशालय और दक्षिण-पश्चिम जिला पुलिस की इस संयुक्त पहल में विद्यार्थियों को महिला सुरक्षा, नशे के दुष्प्रभाव और साइबर ठगी से बचाव की जानकारी दी गई।मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) द्वारका विकास मीणा ने आपातकालीन नंबर 112 की कार्यप्रणाली समझाई और विद्यार्थियों को असफलताओं से सीख लेकर आगे बढ़ने का संदेश दिया। एनएसएस-एनसीसी प्रमुख डॉ. वरुण जोशी ने परिसर की सुरक्षा को सबकी साझा जिम्मेदारी बताया। साइबर क्राइम थाने के सब इंस्पेक्टर तेज सिंह राठी ने फर्जी एपीके फाइल, निवेश ठगी और ब्लैकमेल से बचने तथा ओटीपी साझा न करने की सलाह दी। सब इंस्पेक्टर रश्मि ने उत्पीड़न पर बेझिझक शिकायत दर्ज कराने की अपील की और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 व cybercrime.gov.in पोर्टल की जानकारी दी। ब्यूरो