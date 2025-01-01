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नूंह। सोशल मीडिया पर अपराधियों का महिमामंडन करना और उन्हें हीरो के रूप में पेश कर युवाओं को प्रभावित करना अब भारी पड़ सकता है। पुलिस अधीक्षक नूंह डॉ. अरपित जैन ने चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर अपराधियों के समर्थन में प्रचार-प्रसार करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है। ऐसे लोगों के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य मिलने पर नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपराधियों को महिमामंडित कर युवाओं को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों की संगत और सोशल मीडिया गतिविधियों पर विशेष नजर रखें तथा उन्हें गलत रास्ते पर जाने से बचाएं। संवाद