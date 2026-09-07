Delhi NCR News: स्वच्छ वायु दिवस में फैलाई जागरूकता
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 08:57 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 08:57 PM IST
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नई दिल्ली। एमसीडी, डीपीसीसी और पर्यावरण विभाग ने सुभाष नगर में स्वच्छ वायु दिवस मनाया। इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और पर्यावरण अनुकूल आदतों को बढ़ावा देना था। निर्माण धूल व बायोमास जलाने पर विशेष फोकस रहा।
कार्यक्रम में हरीश ओबेरॉय, कर्नल विनोद अत्री, संजय वत्स, संजर अली व रंजना शर्मा समेत बिल्डर, वास्तुकार व सफाई कर्मचारी शामिल हुए। पौधारोपण व विद्यार्थियों की रैली भी हुई। ओबेरॉय ने निर्माण धूल नियंत्रण व बायोमास जलाने में कमी की बात कही, वहीं अत्री ने नियमों के कड़े पालन पर जोर दिया। संवाद
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कार्यक्रम में हरीश ओबेरॉय, कर्नल विनोद अत्री, संजय वत्स, संजर अली व रंजना शर्मा समेत बिल्डर, वास्तुकार व सफाई कर्मचारी शामिल हुए। पौधारोपण व विद्यार्थियों की रैली भी हुई। ओबेरॉय ने निर्माण धूल नियंत्रण व बायोमास जलाने में कमी की बात कही, वहीं अत्री ने नियमों के कड़े पालन पर जोर दिया। संवाद
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