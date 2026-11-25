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नई दिल्ली।

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह-संयोजक सौरव दास को मंगलवार देर रात दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ब्रिटेन जाने वाली उड़ान में सवार होने से रोक दिया गया। इसके बाद बुधवार को उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। सौरव दास को ऑक्सफोर्ड यूनियन में 1 दिसंबर को होने वाले पैनल डिस्कशन सहित ब्रिटेन के कई विश्वविद्यालयों में कॉकरोच मूवमेंट पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में भी कार्यक्रमों में भाग लेना था। हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट को फ्लैग कर दिया। दास के अनुसार, उड़ान से महज कुछ घंटे पहले विदेश मंत्रालय की ओर से उनके जन्मस्थान से संबंधित विवरणों में विसंगतियों का हवाला देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें न तो कोई लुक-आउट सर्कुलर (एलओसी) दिखाया गया और न ही यात्रा प्रतिबंध से संबंधित कोई आदेश। दास के वकील ने अदालत में दलील दी कि वे अब भी 27 नवंबर की उड़ान से ब्रिटेन पहुंच सकते हैं, इसलिए मामले की तत्काल सुनवाई आवश्यक है। दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने याचिका को 26 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।सीजेपी नेताओं का आरोप है कि यह कार्रवाई राजनीतिक विरोध और युवा आंदोलन से जुड़े होने के कारण की गई है। पार्टी ने कहा कि दास के पास वैध पासपोर्ट और वीजा था तथा उनकी पूर्व जमानत शर्तों में विदेश यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं था।