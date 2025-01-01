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संवाद न्यूज एजेंसीतावडू। शुक्रवार को उपमंडल में सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था, अध्यापकों की उपस्थिति और विद्यार्थियों की सुविधाओं को परखने के लिए एसडीएम जितेंद्र गर्ग ने दो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय निजामपुर और सैनीपुरा माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्कूलों में कई खामियां सामने आईं, जिस पर एसडीएम ने नाराजगी जताते हुए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए।निजामपुर स्कूल के निरीक्षण के दौरान एक अध्यापक बिना अनुमति छुट्टी पर मिला। वहीं, एक अध्यापिका स्कूल से बाहर निकलते समय एसडीएम के निरीक्षण की जानकारी मिलने पर वापस स्कूल पहुंच गई। इस पर एसडीएम ने अध्यापकों की उपस्थिति,अनुशासन और ड्यूटी के प्रति जिम्मेदारी को लेकर गंभीरता दिखाई।एसडीएम ने दोनों विद्यालयों में विद्यार्थियों की पढ़ाई, स्कूल परिसर की व्यवस्थाओं और रिकॉर्ड का जायजा लिया। इसके साथ ही विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल बस का भी औचक निरीक्षण किया। एसडीएम जितेंद्र गर्ग ने कहा कि सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। इसके साथ ही विद्यालय में जो मिड डे मील बनाया जाता है वहां कोई फायर सेफ्टी उपकरण भी नहीं मिले। एसडीएम ने सख्त निर्देश दिए की विद्यालय में आने वाले बच्चों को शुद्ध में पौष्टिक भोजन समय पर मिले।