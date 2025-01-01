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संवाद न्यूज एजेंसीफिरोजपुर झिरका। फिरोजपुर झिरका के सरकारी पशु अस्पताल में आवश्यक दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने की शिकायत सामने आई है। उपचार के बाद चिकित्सकों की ओर से बाहर से दवाइयां खरीदने की सलाह दिए जाने से पशुपालकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।पशुपालन ग्रामीण क्षेत्र के हजारों परिवारों की आजीविका का प्रमुख साधन है। गाय, भैंस और बकरियों के बीमार होने पर समय पर दवा नहीं मिलना पशुपालकों की परेशानी बढ़ा देता है। खासकर छोटे पशुपालकों के लिए दवाइयों का अतिरिक्त खर्च आर्थिक बोझ बन रहा है। समय पर दवा नहीं मिलने से पशुओं की बीमारी गंभीर होने और पशुपालकों को आर्थिक नुकसान होने का खतरा भी बना रहता है।पशुपालक अर्जुन गुर्जर, समर, राजू, जगत, उस्मान, अल्ताफ, मुकेश और आकाश ने बताया कि सरकारी पशु अस्पताल में कई जरूरी दवाइयां बाहर से खरीदने के लिए लिखी जाती हैं। उनका कहना है कि सरकारी मानव अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी कई बार मरीजों को बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं।डिप्टी निदेशक पशुपालन विभाग नूंह वीरेंद्र सहरावत ने बताया कि सरकार की ओर से अस्पतालों को दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं और प्राप्त दवाइयां पशुपालकों को वितरित की जाती हैं। यदि कहीं दवाइयों की कमी की समस्या है तो सरकार को लिखित में अवगत कराकर समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा।