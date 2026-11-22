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प्रथम चौहानपूर्वी दिल्ली। शादी का सीजन शुरू होते ही राजधानी के बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ने लगी है। लेकिन, इस रौनक पर जाम और अवैध पार्किंग ने ग्रहण लगा दिया है। हालात ऐसे हैं कि कई बाजारों में पैदल निकलना तक मुश्किल हो रहा है। खरीदारी के लिए जा रहे ग्राहकों को एक तरफ जाम में जूझना पड़ रहा है, वहीं व्यापारी भी इसका खामियाजा घटते कारोबार के रूप में भुगत रहे हैं।भजनपुरा, सीलमपुर, रोहताश नगर, शाहदरा और कृष्णा नगर जैसे पूर्वी दिल्ली के प्रमुख बाजारों में पार्किंग की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। बाजारों में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग अपनी गाड़ियां दुकानों के सामने और संकरी गलियों में खड़ी कर देते हैं। इसके अलावा बाजारों के अंदर लगातार वाहनों की आवाजाही से जाम की स्थिति बनी रहती है। कई बार खरीदारी करने आए लोग वाहनों की चपेट में आकर चोटिल भी हो जाते हैं।बाजार में पार्किंग की समस्या कई वर्षों से बनी हुई है। मार्केट एसोसिएशन की ओर से कई बार कार्रवाई कराई गई, लेकिन इसका स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। - राहुल वर्मा, सीलमपुर गोल्ड मार्केट अध्यक्षबाजार के बाहर पार्किंग विकसित करने का प्रस्ताव कई बार रखा गया, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाया गया। लगातार वाहनों की आवाजाही से लोगों को परेशानी होती है। - ओमवीर, भजनपुरा मार्केट प्रधानबाजार में पहले से ही जगह की कमी और अतिक्रमण है। इसके बावजूद लोग वाहन बाजार के अंदर तक ले आते हैं, जिससे ग्राहकों को खरीदारी में दिक्कत होती है। - अजय गर्ग, रोहताश नगर मार्केट अध्यक्षबाजार में पार्किंग पर कई बार रोक लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन सुधार नहीं हुआ। पार्किंग और अतिक्रमण की समस्या के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है। - राकेश गुप्ता, शाहदरा सर्राफा बाजार अध्यक्ष