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वीर भगत सिंह और जगदीश नारायण सिंह एकेडमी के युवा खिलाड़ी मैदान में

संवाद न्यूज एजेंसी

पूर्वी दिल्ली। भोपाल में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में पदक की होड़ के बीच पूर्वी दिल्ली के खिलाड़ियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। वीर भगत सिंह शूटिंग एकेडमी और जगदीश नारायण सिंह शूटिंग एकेडमी के कई युवा निशानेबाजों को राष्ट्रीय मंच पर प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला है। राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की इस प्रतियोगिता में देशभर से निशानेबाज सटीक निशानेबाजी और एकाग्रता के दम पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। चैंपियनशिप में पिस्टल स्पर्धा के पुरुष मुकाबले शुरू हो चुके हैं, जबकि महिला वर्ग की स्पर्धाएं अगले महीने शुरू होंगी। अगले महीने पूर्वी दिल्ली की महिला निशानेबाजों के प्रदर्शन पर भी सबकी नजरें रहेंगी।नियमित अभ्यास और मानसिक संतुलन के सहारे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे इन खिलाड़ियों के लिए देश के शीर्ष निशानेबाजों के बीच खेलना अनुभव जुटाने और भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को परखने का अहम अवसर है।

पिस्टल स्पर्धा के पुरुष वर्ग के मुकाबले शुरू, अगले महीने महिला निशानेबाज उतरेंगी