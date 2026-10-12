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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Sharadiya Navratri begins; vibrancy returns to East Delhi temples.

Delhi NCR News: शारदीय नवरात्र शुरू, पूर्वी दिल्ली के मंदिरों में लौटी रौनक

Mon, 12 Oct 2026 02:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:29 AM IST
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पूर्वी दिल्ली। श्राद्ध पक्ष की समाप्ति के बाद रविवार को शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई। इसके साथ ही पूर्वी दिल्ली के मंदिरों में रौनक लौट आई और पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा-अर्चना के लिए सुबह से ही श्रद्धालु उमड़ पड़े।
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मंदिरों में घंटियों की गूंज सुनाई दी। माता के जयकारों के बीच भक्तों ने दर्शन किए। उन्होंने परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उत्तर-पूर्वी दिल्ली स्थित ब्रह्मपुरी के प्राचीन शिव मंदिर समिति के प्रधान जीएल शर्मा ने बताया कि श्रद्धालु पूजा की थाली, फूल, नारियल और प्रसाद लेकर मंदिर पहुंचे। कई भक्तों ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर व्रत का संकल्प लिया। बताया कि नवरात्रों के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की आराधना का विशेष महत्व है। इसी के साथ नौ दिनों तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत हो गई है। आने वाले दिनों में मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी। संवाद
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