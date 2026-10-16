मौसम के रंग: दिल्ली में काले बादलों ने कराया गुलाबी ठंड का अहसास, टूटा पिछले 15 वर्षों के कम तापमान का रिकॉर्ड

राजधानी में बृहस्पतिवार को घने काले बादल छाने के बाद शुरू हुई बारिश ने गुलाबी ठंड का अहसास कराया। भोर में शुरू हुई बारिश दोपहर बाद तक अलग-अलग इलाकों में होती रही। बारिश के साथ ठंडी हवाओं ने 24 घंटे में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस गिरा दिया। अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश ने पिछले 15 वर्षों में सबसे कम अधिकतम तापमान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी हल्की बारिश की संभावना जताई है।

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पालम के आसपास हवाओं के झोंकों की गति करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, शुक्रवार को आसमान में सामान्य तौर पर बादल छाए रहेंगे। विज्ञापन विज्ञापन

प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते दो दिनों तक बारिश की चेतावनी जारी की गई थी। राजधानी में सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे के बीच नई दिल्ली-सफदरजंग में 15.9 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं, लोधी रोड में 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। राजघाट में 23.2 मिलीमीटर, पालम में 11.2 मिलीमीटर, रिज में 25 मिलीमीटर, आयानगर में 7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं, मयूर विहार में 13.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। इस दौरान 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं।

ठंडी हवाओं ने बदला मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने के चलते मौसम में बदलाव आया। इस दौरान बारिश और उत्तर से चलने वाली ठंडी हवाओं के चलते तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इसके चलते अधिकतम तापमान ने वर्ष 2011 के बाद से अभी तक के सबसे कम तापमान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बृहस्पतिवार को 28.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। यह सामान्य से करीब 4.9 डिग्री सेल्सियस कम रहा। न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि यह सामान्य से 3.7 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में .9 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई।