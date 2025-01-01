Delhi NCR News: खाली प्लॉटों और नालों में नहीं डाला जाएगा सीवर का स्लज, फरीदाबाद में बनेंगे तीन एफएसटीपी

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स्मार्ट सीटी में सीवर सफाई और सेप्टिक टैंकों से निकलने वाला मल-कीचड़ अब खाली प्लॉटों, नालों और जलस्रोतों में डंप नहीं होगा। खुले में स्लज डालने से भूजल और पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर रोक लगाने के लिए फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) ने योजना तैयार की है। प्राधिकरण मिर्जापुर, बादशाहपुर और प्रतापगढ़ में 50-50 किलोलीटर प्रति दिन (केएलडी) क्षमता के तीन फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (एफएसटीपी) स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। एफएमडीए इस परियोजना पर करीब 13 करोड़ रुपये खर्च करेगा। गौरतलब है कि शहर के कई ऐसे इलाके हैं, जहां अभी सीवर नेटवर्क पूरी तरह विकसित नहीं है। यहां घरों और संस्थानों में सेप्टिक टैंक का इस्तेमाल किया जाता है। टैंक भरने के बाद टैंकरों के माध्यम से मल-कीचड़ और स्लज निकाला जाता है। इसके बाद खुले स्थान, खाली प्लॉट, नालों या जलस्रोतों के आसपास डाल देते है। इससे गंदगी के साथ भूजल और पर्यावरण प्रदूषण फैलता है।