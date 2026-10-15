दिल्ली में फिर सनसनी: कई स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले, पुलिस टीम जांच में जुटी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 15 Oct 2026 01:04 PM IST
सार
दिल्ली के कई स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले। पुलिस विभाग जांच में जुटी।
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विस्तार
दिल्ली में आज एक बार फिर कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद पुलिस टीमों को तुरंत स्कूलों के परिसर में भेजा गया।
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अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षाकर्मी सभी परिसरों की गहन जांच कर रहे हैं। अब तक की तलाशी में स्कूलों में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। पुलिस और सुरक्षा बल स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। इस मामले में आगे की जांच जारी है।
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