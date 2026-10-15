फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Several schools in Delhi received emails containing bomb threats today

दिल्ली में फिर सनसनी: कई स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले, पुलिस टीम जांच में जुटी

Thu, 15 Oct 2026 01:04 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 15 Oct 2026 01:04 PM IST
सार

दिल्ली के कई स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले। पुलिस विभाग जांच में जुटी। 

विज्ञापन
Several schools in Delhi received emails containing bomb threats today
दिल्ली स्कूल बम (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिल्ली में आज एक बार फिर कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद पुलिस टीमों को तुरंत स्कूलों के परिसर में भेजा गया।

विज्ञापन


अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षाकर्मी सभी परिसरों की गहन जांच कर रहे हैं। अब तक की तलाशी में स्कूलों में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। पुलिस और सुरक्षा बल स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। इस मामले में आगे की जांच जारी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed