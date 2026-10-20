विजयादशमी आज: दिल्ली में दशहरे पर कड़ा पहरा, खुफिया विभाग से लेकर फायर सर्विस तक अलर्ट; 2000 जवान तैनात

वीआईपी मूवमेंट के चलते अलर्ट

वहीं, आग से बचाव के लिए फायर सर्विस ने भी कमर कस ली है। प्रमुख रामलीला आयोजनों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई बड़े नेताओं व फिल्मी सितारों के पहुंचने की संभावना है। रामलीलाओं में दशहरे के दिन बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है। वहीं, रावण दहन के दौरान आग से जुड़ी किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए दिल्ली फायर सर्विस ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं।