होडल के पास रेलवे क्रॉसिंग के बूम बैरियर से मोटरसाइकिल टकराने के मामले में कार्रवाई से बचाने और बाइक छुड़वाने के नाम पर तीन लाख रुपये की रिश्वत मांगने वाले आरपीएफ के एएसआई विक्रम सिंह को अदालत में पेश किया गया। शुक्रवार को अदालत ने आरोपी को एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। शनिवार को रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उसे दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा।आरोपी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की कोसी कलां आरपीएफ पोस्ट पर तैनात था। शिकायतकर्ता की मोटरसाइकिल रेलवे क्रॉसिंग के बूम बैरियर से टकरा गई थी। आरोप है कि इस मामले में कार्रवाई से बचाने और मोटरसाइकिल छुड़वाने की एवज में एएसआई ने तीन लाख रुपये मांगे थे। शिकायतकर्ता पहले ही 2.97 लाख रुपये ले चुका था। शेष तीन हजार रुपये लेते समय एसवी और एसीबी फरीदाबाद की टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज है। संवाद