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अमर उजाला ब्यूरोदिल्ली के प्रमुख बाजारों और अधिक डिलीवरी वाले व्यस्त इलाकों में गिग वर्कर्स के लिए रेस्टिंग जोन विकसित किए जाएंगे। इस पहल के तहत शालीमार बाग में एक मॉडल रेस्टिंग सेंटर शुरू हो चुका है। यहां डिलीवरी पार्टनर्स को बैठकर आराम करने, मोबाइल फोन चार्ज करने और ठंडा पानी पीने जैसी सुविधाएं मिलेंगी। दिल्ली सरकार इस योजना के विस्तार के लिए फ्लिपकार्ट समेत अन्य बड़ी कंपनियों का सहयोग लेगी।श्रम एवं रोजगार मंत्री कपिल मिश्रा ने रविवार को भारत मंडपम में फ्लिपकार्ट फाउंडेशन के वार्षिक सम्मेलन 'संपर्क 2026' में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गिग इकॉनमी देश के रोजगार परिदृश्य का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। डिलीवरी पार्टनर्स, वेयरहाउस कर्मचारियों और अन्य जमीनी स्तर के कामगारों का इसमें अहम योगदान है। ऐसे में उनकी कामकाजी परिस्थितियों में सुधार और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।मौसम की मार से मिलेगी राहतमिश्रा ने बताया कि शालीमार बाग में शुरू किए गए मॉडल सेंटर को अन्य इलाकों में भी विकसित करने की योजना है। सरकार इसके लिए स्थान उपलब्ध कराने को तैयार है, जबकि कंपनियां सुविधाओं के विकास और संचालन में सहयोग कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि डिलीवरी पार्टनर्स भीषण गर्मी, बारिश, जलभराव और कड़ाके की ठंड में काम करते हैं। कई बार उन्हें देर रात तक सेवाएं देनी पड़ती हैं। ऐसे में उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, विश्राम और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है।कौशल प्रशिक्षण पर भी जोरसरकार गिग वर्कर्स के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने पर भी विचार कर रही है। इसके तहत डिलीवरी पार्टनर्स को स्टोर मैनेजमेंट, वेयरहाउस संचालन और इन्वेंट्री मैनेजमेंट का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इससे उन्हें डिलीवरी के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। उनके परिवारों और बच्चों की शिक्षा तथा कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा।सामाजिक सुरक्षा के लिए वेलफेयर बोर्डमंत्री ने बताया कि गिग वर्कर्स के कल्याण के मुद्दे पर नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की गई हैं। केंद्र सरकार भी इस वर्ग को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए नीतिगत स्तर पर काम कर रही है। राज्यों में गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के गठन की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में व्यावहारिक कौशल रोजगार का महत्वपूर्ण आधार बनेगा। इसलिए कंपनियों और सामाजिक संस्थाओं को गिग वर्कर्स के लिए दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करनी चाहिए।