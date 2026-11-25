-कई बार शिकायत के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई, सी-144 के पास शुक्रवार बाजार रोड पर लोगों का निकलना मुश्किलअमर उजाला ब्यूरोपूर्वी दिल्ली। करावल नगर के प्रकाश विहार इलाके में सड़क और नाली की बदहाल स्थिति से स्थानीय लोग परेशान हैं। सी-144, प्रकाश विहार, एमआरएल स्कूल के पास शुक्रवार बाजार रोड पर नाली का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। इसके चलते सड़क पर गंदगी फैल रही है और लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके की नाली और सड़क लंबे समय से खराब हालत में हैं। नाली का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर जमा हो रहा है। इससे आसपास रहने वाले लोगों को दुर्गंध और गंदगी के बीच रहना पड़ रहा है। वहीं, सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को भी परेशानी होती है।स्थानीय निवासी अनीश का आरोप है कि इस समस्या को लेकर शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। समस्या जस की तस बनी हुई है और स्थानीय निवासियों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने संबंधित विभाग और नगर निगम के अधिकारियों से मांग की है कि नाली की सफाई कराकर पानी की निकासी की उचित व्यवस्था की जाए। साथ ही क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराई जाए, ताकि लोगों को इस समस्या से जल्द राहत मिल सके।