विज्ञापन

-100 फुटा रोड पर अतिक्रमण और सड़क किनारे खड़े वाहन बन रहे जाम की वजहअमर उजाला ब्यूरोपूर्वी दिल्ली। बाबरपुर गांव में अवैध फैक्टरियों और डेयरियों का संचालन स्थानीय लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। गांव में नाले के किनारे कई फैक्टरियां चल रही हैं, तो वहीं रिहायशी गलियों में भी सिलाई और अन्य तरह के व्यावसायिक कामों से जुड़ी इकाइयां संचालित हो रही हैं। रिहायशी इलाकों में इस प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों के चलने से वहां रहने वाले लोगों के बीच असुविधा और सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बनी हुई है। इसके साथ ही, अवैध डेयरियों के कारण भी स्थानीय निवासियों को रोजमर्रा की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रिहायशी क्षेत्र में इन गतिविधियों के बेरोकटोक संचालन को लेकर प्रशासनिक निगरानी और नियमों के पालन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।दूसरी ओर, मौजपुर से दुर्गापुरी की तरफ जाने वाले 100 फुटा रोड पर दोनों ओर फुटपाथ पर अतिक्रमण की गंभीर समस्या है। फुटपाथ घिरे होने के साथ-साथ सड़क किनारे वाहन खड़े होने से राहगीरों के लिए रास्ता और भी संकरा हो जाता है। हालात ऐसे हैं कि पैदल चलने वाले लोगों को सुरक्षित फुटपाथ के बजाय मजबूरन मुख्य सड़क पर चलना पड़ता है, जिससे हमेशा दुर्घटना का खतरा बना रहता है।अधिकारियों के समक्ष रखी लोगों की समस्यास्थानीय लोगों की इन गंभीर समस्याओं को देखते हुए कर्दमपुरी के पार्षद मुकेश बंसल ने चेयरमैन पंकज लूथरा और उपायुक्त (डीसी) अमित कुमार के समक्ष यह पूरा मामला प्रमुखता से उठाया। पार्षद ने अधिकारियों का ध्यान इस ओर दिलाया कि इलाके में बढ़ती इन अव्यवस्थाओं का सीधा असर आम जनता की दिनचर्या और आवागमन पर पड़ रहा है। इस पर चेयरमैन पंकज लूथरा और डीसी अमित कुमार ने इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।