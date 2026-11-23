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डीटीयू में 149 अंक की गिरावट, आईएनजीओयू में 161 अंकों का उछालसंवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। राजधानी में प्रदूषण से राहत की तस्वीर अभी अधूरी है। सोमवार (23 नवंबर) को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 239 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में है। हालांकि, 13 निगरानी केंद्रों पर हवा बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। सिरीफोर्ट 353 एक्यूआई के साथ सबसे प्रदूषित इलाका रहा, जबकि लोधी रोड में सबसे कम 156 एक्यूआई दर्ज किया गया।केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के 59 निगरानी केंद्रों में से 58 के आंकड़े उपलब्ध रहे। कैंटोनमेंट क्षेत्र का डेटा नहीं मिला। इससे पहले 21 नवंबर को यहां एक्यूआई 84 दर्ज किया गया था, जो संतोषजनक श्रेणी में था।सिरीफोर्ट में सबसे ज्यादा प्रदूषणबहुत खराब श्रेणी वाले केंद्रों में आईएनजीओयू मैदान गढ़ी 349, एनएसयूटी जफरपुर 328, टॉकटोरा गार्डन 326 और पूसा आईआईटीएम 325 एक्यूआई के साथ शामिल रहे। वहीं, आईटीओ में 324, सीआरआरआई मथुरा रोड में 320, श्री अरबिंदो मार्ग में 315, नॉर्थ कैंपस में 313 और आईआईटी दिल्ली में 310 एक्यूआई दर्ज हुआ। बुराड़ी क्रॉसिंग में 308 तथा कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और आया नगर में 303-303 एक्यूआई रहा।डीटीयू में गिरावट, आईएनजीओयू में उछालदो दिनों के अंतराल में डीटीयू का एक्यूआई 21 नवंबर के 362 से घटकर सोमवार को 212 पर आ गया। यानी 149 अंकों की गिरावट दर्ज हुई। इसके उलट, आईएनजीओयू मैदान गढ़ी में एक्यूआई 188 से बढ़कर 349 पहुंच गया। यहां 161 अंकों का उछाल आया।सात केंद्रों पर मध्यम श्रेणी की हवालोधी रोड में 156, झरोदा कलां में 172, आईएमडी लोधी रोड में 174, वसुंधरा एन्क्लेव में 189 तथा पूसा डीपीसीसी और एनएसआईटी द्वारका में 197-197 एक्यूआई दर्ज हुआ। घोगा में यह 200 रहा। आंकड़ों के अनुसार, आठ केंद्रों पर पीएम 10 प्रमुख प्रदूषक रहा, जबकि अन्य केंद्रों पर पीएम 2.5 का प्रभाव अधिक रहा। श्रेणीवार स्थिति में 37 केंद्र खराब, 13 बहुत खराब और सात मध्यम श्रेणी में रहे। किसी भी केंद्र पर गंभीर श्रेणी का प्रदूषण दर्ज नहीं हुआ।