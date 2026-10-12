Delhi NCR News: पांडव नगर में 55 साल से रामलीला शुरू

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पूर्वी दिल्ली। पांडव नगर में आदर्श रामलीला समिति ने रामलीला का मंचन शुरू किया है। यह आयोजन 40 फुट लंबे पर्दे के साथ किया जा रहा है। पहले दिन गणेश वंदना और श्रवण कुमार कथा का मंचन हुआ। रविवार को विष्णु संवाद और नारद मोह प्रसंग ने दर्शकों का ध्यान खींचा। नारद मोह के दौरान एक संवाद विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। रामलीला के निदेशक ललित शर्मा ने बताया कि नारद जी को बंदर का मुख दिया जाता है। आदर्श रामलीला समिति के उपाध्यक्ष विनय पाल ठाकुर ने बताया कि यह आयोजन पिछले 55 वर्षों से हो रहा है। संवाद