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Delhi NCR News: प्रिशिता ने जीती राष्ट्रीय अंडर-17 शतरंज चैंपियनशिप

Thu, 08 Oct 2026 06:20 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 06:20 PM IST
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नई दिल्ली। छत्रसाल स्टेडियम की 15 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी प्रिशिता गुप्ता ने जम्मू में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय अंडर-17 बालिका शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। 28 सितंबर से 6 अक्तूबर तक हुई प्रतियोगिता में प्रिशिता ने 11 राउंड के मुकाबलों में नौ अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया। राष्ट्रीय चैंपियन बनने पर प्रिशिता को विजेता ट्रॉफी के साथ 90 हजार रुपये की पुरस्कार राशि भी मिली। प्रतियोगिता के अंतिम परिणाम में तेलंगाना की शिवांशिका दूसरे स्थान पर रहीं। इस जीत के साथ प्रिशिता ने वर्ष 2027 में होने वाली विश्व युवा अंडर-18 बालिका शतरंज चैंपियनशिप, एशियाई युवा अंडर-18 बालिका शतरंज चैंपियनशिप, पश्चिम एशियाई युवा बालिका शतरंज चैंपियनशिप और राष्ट्रमंडल अंडर-18 बालिका शतरंज चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका हासिल किया है। अब उनकी नजर अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश के लिए बेहतर प्रदर्शन करने पर है। संवाद
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