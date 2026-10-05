फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Preparations underway to bring PGs in Delhi under the ambit of comprehensive regulations

Delhi NCR News: दिल्ली में पीजी को व्यापक नियमों के दायरे में लाने की तैयारी

Mon, 05 Oct 2026 05:55 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 05:55 PM IST
विज्ञापन
कानून बनाने से पहले संचालकों से लिया फीडबैक
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली में पीजी आवास अब नए नियामक कानून के दायरे में आएंगे। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सोमवार को पीजी मालिकों, संचालकों और प्रबंधकों के साथ बैठक कर नए नियमों को लेकर उनकी राय और व्यावहारिक समस्याएं जानीं। मंत्री ने कहा कि किसी भी नए कानून का मसौदा तैयार करने से पहले छात्रों के साथ-साथ पीजी संचालकों से भी बातचीत की जा रही है।

बैठक में पीजी चलाने के तरीके, छात्रों की सुरक्षा, मूलभूत सुविधाओं, किराये और संचालन से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता दिल्ली में छात्रों को सुरक्षित, भरोसेमंद और उचित दरों पर पीजी आवास उपलब्ध कराना है। हर साल देशभर से छह लाख से अधिक छात्र दिल्ली आते हैं और बड़ी संख्या में छात्र पीजी में रहते हैं।
विज्ञापन


छात्रों की शिकायतों से शुरू हुई प्रक्रिया
इससे पहले आठ सितंबर को मंत्री ने अलग-अलग विश्वविद्यालय क्षेत्रों में पीजी में रहने वाले छात्रों से संवाद किया। छात्रों ने मनमाने बिजली शुल्क, ज्यादा किराया, सुरक्षा की कमी और मकान मालिकों के सत्यापन न होने जैसी समस्याएं बताई थीं। इन शिकायतों के बाद सरकार ने पीजी व्यवस्था को नियमों के दायरे में लाने की प्रक्रिया तेज की।
विज्ञापन
विज्ञापन


20 सदस्यीय समिति ने सुझाए उपाय
15 सितंबर को मंत्री की अध्यक्षता में छात्र आवास और सुरक्षा से जुड़ी 20 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति की पहली बैठक हुई। इसमें मानकीकृत किराया अनुबंध, केंद्रीकृत ‘गोवपीजी’ पोर्टल के जरिये नगर निकाय पंजीकरण, भवन और अग्नि सुरक्षा ऑडिट व उचित किराया तय करने जैसे उपायों पर चर्चा हुई थी। अब हितधारकों से मिले सुझावों को अंतिम नियामक ढांचे में शामिल किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed