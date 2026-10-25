जेएनयू की दीवारों पर नए नारे: वामपंथ के विरोध में लिखे गए 'अखंड भारत' और 'स्टॉप लव जिहाद', तस्वीरें भी चस्पा

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विज्ञापन दिल्ली के दो प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालयों जामिया मिल्लिया इस्लामिया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में दीवारों पर विवादित नारे लिखे जाने के नए-नए मामले सामने आए हैं। पहले जामिया और अब जेएनयू में हुई इन घटनाओं ने परिसर के माहौल को फिर गरमा दिया है। अलग-अलग विचारधाराओं से जुड़े नारों और तस्वीरों के सामने आने के बाद छात्र संगठनों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच तनाव की स्थिति बन गई है।

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जेएनयू में वामपंथी छात्रों की ओर से दीवारों पर नारे लिखे जाने के विरोध में अब 'अखंड भारत' और 'स्टॉप लव जिहाद' जैसे नारे लिखे गए हैं। इसके अलावा, परिसर में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी और जेएनयू से बर्खास्त प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम की तस्वीरें भी चस्पा की गई हैं। प्रोफेसर अकोइजम पर 11 छात्राओं के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने के बाद उन्हें विश्वविद्यालय से बर्खास्त किया गया था।



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एक दिन पहले भी लिखे गए थे विवादित नारे

जेएनयू परिसर में इससे पहले भी दीवारों पर विवादित नारे लिखे जाने के मामले सामने आए थे। बीते दिनों परिसर की दीवारों पर 'फ्री उमर खालिद' और 'लॉन्ग लिव नक्सलबाड़ी' जैसे नारे लिखे गए थे। इसके अलावा, सामने आई तस्वीरों में आइसा के कैडर की ओर से वीर सावरकर के चित्र के साथ आपत्तिजनक लेखन किए जाने का मामला भी सामने आया था। इन घटनाओं के बाद परिसर में वैचारिक टकराव को लेकर बहस तेज हो गई है।

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