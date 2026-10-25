जेएनयू की दीवारों पर नए नारे: वामपंथ के विरोध में लिखे गए 'अखंड भारत' और 'स्टॉप लव जिहाद', तस्वीरें भी चस्पा
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Sun, 25 Oct 2026 01:55 PM IST
सार
दिल्ली के जामिया और जेएनयू में दीवारों पर विवादित नारों का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब जेएनयू में 'अखंड भारत' और 'स्टॉप लव जिहाद' के नारों के साथ कुछ तस्वीरें भी चस्पा की गई हैं। आखिर दोनों परिसरों में क्या चल रहा है?
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विस्तार
दिल्ली के दो प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालयों जामिया मिल्लिया इस्लामिया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में दीवारों पर विवादित नारे लिखे जाने के नए-नए मामले सामने आए हैं। पहले जामिया और अब जेएनयू में हुई इन घटनाओं ने परिसर के माहौल को फिर गरमा दिया है। अलग-अलग विचारधाराओं से जुड़े नारों और तस्वीरों के सामने आने के बाद छात्र संगठनों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच तनाव की स्थिति बन गई है।
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जेएनयू में वामपंथी छात्रों की ओर से दीवारों पर नारे लिखे जाने के विरोध में अब 'अखंड भारत' और 'स्टॉप लव जिहाद' जैसे नारे लिखे गए हैं। इसके अलावा, परिसर में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी और जेएनयू से बर्खास्त प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम की तस्वीरें भी चस्पा की गई हैं। प्रोफेसर अकोइजम पर 11 छात्राओं के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने के बाद उन्हें विश्वविद्यालय से बर्खास्त किया गया था।
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एक दिन पहले भी लिखे गए थे विवादित नारे
जेएनयू परिसर में इससे पहले भी दीवारों पर विवादित नारे लिखे जाने के मामले सामने आए थे। बीते दिनों परिसर की दीवारों पर 'फ्री उमर खालिद' और 'लॉन्ग लिव नक्सलबाड़ी' जैसे नारे लिखे गए थे। इसके अलावा, सामने आई तस्वीरों में आइसा के कैडर की ओर से वीर सावरकर के चित्र के साथ आपत्तिजनक लेखन किए जाने का मामला भी सामने आया था। इन घटनाओं के बाद परिसर में वैचारिक टकराव को लेकर बहस तेज हो गई है।
जेएनयू परिसर में इससे पहले भी दीवारों पर विवादित नारे लिखे जाने के मामले सामने आए थे। बीते दिनों परिसर की दीवारों पर 'फ्री उमर खालिद' और 'लॉन्ग लिव नक्सलबाड़ी' जैसे नारे लिखे गए थे। इसके अलावा, सामने आई तस्वीरों में आइसा के कैडर की ओर से वीर सावरकर के चित्र के साथ आपत्तिजनक लेखन किए जाने का मामला भी सामने आया था। इन घटनाओं के बाद परिसर में वैचारिक टकराव को लेकर बहस तेज हो गई है।
जामिया की दीवारों पर भी लिखे गए थे विवादित नारे
जेएनयू में ताजा घटनाक्रम से ठीक एक दिन पहले जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भी दीवारों पर विवादित नारे लिखे जाने का मामला सामने आया था। इसके बाद से विश्वविद्यालय का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। जामिया में 12 अक्तूबर से छात्र संघ चुनाव बहाल करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस आंदोलन में जासिम अली, एबिन, रिहान हैदर और रिहान पंवार शामिल हैं।
जेएनयू में ताजा घटनाक्रम से ठीक एक दिन पहले जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भी दीवारों पर विवादित नारे लिखे जाने का मामला सामने आया था। इसके बाद से विश्वविद्यालय का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। जामिया में 12 अक्तूबर से छात्र संघ चुनाव बहाल करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस आंदोलन में जासिम अली, एबिन, रिहान हैदर और रिहान पंवार शामिल हैं।