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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। राजधानी की हवा ने शुक्रवार को एक बार फिर करवट ली। दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 226 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में है। पिछले कुछ दिनों से गंभीर प्रदूषण से मिली राहत के बीच हवा में प्रदूषण का एक नया ट्रेंड सामने आया है। अब कई इलाकों में पीएम 2.5 के बजाय पीएम 10 यानी मोटे धूल कण प्रमुख प्रदूषक बन गए हैं।सीपीसीबी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के 56 मान्य निगरानी केंद्रों में से 14 पर पीएम 10 प्रमुख प्रदूषक रहा। सबसे अधिक एक्यूआई 346 आईजीआई एयरपोर्ट (टी-3) में दर्ज किया गया। यहां पीएम 10 का स्तर प्रमुख रहा। इसके अलावा सीआरआरआई मथुरा रोड में 314, डीटीयू में 304 और नॉर्थ कैंपस में 300 एक्यूआई दर्ज हुआ। इन चारों केंद्रों पर हवा बहुत खराब श्रेणी में रही।अन्य इलाकों की बात करें तो बुराड़ी क्रॉसिंग में 294, पूसा के आईआईटीएम केंद्र में 293, घोघा में 288, आईटीओ में 286 और वजीरपुर में 285 एक्यूआई दर्ज किया गया। आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि निर्माण गतिविधियों और सड़कों से उड़ने वाली धूल राजधानी में प्रदूषण की बड़ी वजह बनी हुई है। वहीं, बीते दिन 57 निगरानी केंद्रों के आंकड़े उपलब्ध थे। कैंटोनमेंट क्षेत्र और एनएसयूटी जाफरपुर में पर्याप्त आंकड़े नहीं मिले। उपलब्ध आंकड़ों में 45 केंद्रों पर एक्यूआई 200 से अधिक रहा।इन इलाकों में हवा रही अपेक्षाकृत साफराजधानी में कुछ इलाके ऐसे भी रहे, जहां प्रदूषण का स्तर तुलनात्मक रूप से कम दर्ज किया गया। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में सबसे कम 130 एक्यूआई रहा। डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज में 142, लोधी रोड में 146, नजफगढ़ में 151 और मंदिर मार्ग व आईएमडी लोधी रोड में 153 एक्यूआई दर्ज किया गया। वहीं, डीटीयू और नॉर्थ कैंपस में पीएम 2.5 प्रमुख प्रदूषक बना रहा।