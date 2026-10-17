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दिल्ली: सीपी और मंडी हाउस में हुई प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई, कई एफआईआर दर्ज कीं; खंगाले जा रहे सीसीटीवी

Sat, 17 Oct 2026 09:49 AM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Sat, 17 Oct 2026 09:49 AM IST
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police registered FIRs in connection with protests that took place in several areas, including Connaught Place
Delhi police - फोटो : अमर उजाला

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को कनॉट प्लेस और नई दिल्ली के अन्य इलाकों में लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में कई एफआईआर दर्ज कीं। पुलिस ने बताया कि बार-बार घोषणाएं करने के बावजूद कनॉट प्लेस के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। 

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अधिकारियों के मुताबिक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके गिरफ्तार
उधर, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दिपके के लिखाफ दिल्ली पुलिस ने शांति भंग करने की धारा 126/170 में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है।

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