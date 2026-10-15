दिल्ली: कनॉट प्लेस में सीजेपी के प्रदर्शन के खिलाफ याचिका दायर, हाईकोर्ट में सुनवाई टली; जानें वजह

कॉकक्रोच जनता पार्टी के कनॉट प्लेस में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में बृहस्पतिवार को एक याचिका दाखिल की गई। याचिका में कहा गया है कि इस विरोध प्रदर्शन को रोका जाना चाहिए।

विज्ञापन

The plea against the Cockroach Janta Party’s (CJP) proposed protest at Connaught Place tomorrow was mentioned before the Delhi High Court on Thursday. “This protest has to be stopped.” Acting Chief Justice Nitin Wasudeo Sambre asked the counsel to return at 2:30 PM, after the Supreme Court hears the related protest matters, stating that the High Court would consider the plea thereafter. — ANI (@ANI) October 15, 2026

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे ने वकील से कहा है कि वे दोपहर ढाई बजे मामले की पूरी जानकारी दें। आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन से जुड़े मामलों में दिए गए आदेशों की कॉपी के साथ पेश हों। कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय उसके बाद ही याचिका पर विचार करेगा।