फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Plea in Delhi High Court on CJP protest at Connaught Place tomorrow

दिल्ली: कनॉट प्लेस में सीजेपी के प्रदर्शन के खिलाफ याचिका दायर, हाईकोर्ट में सुनवाई टली; जानें वजह

Thu, 15 Oct 2026 01:03 PM IST
अनुज कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 15 Oct 2026 01:03 PM IST
सार

दिल्ली के कनॉट प्लेस में सीजेपी के प्रदर्शन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। जिसमें इस प्रदर्शन को रोकने की मांग की गई है।

विज्ञापन
Plea in Delhi High Court on CJP protest at Connaught Place tomorrow
कनॉट प्लेस सीजेपी प्रदर्शन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कॉकक्रोच जनता पार्टी के कनॉट प्लेस में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में बृहस्पतिवार को एक याचिका दाखिल की गई। याचिका में कहा गया है कि इस विरोध प्रदर्शन को रोका जाना चाहिए।

विज्ञापन


कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे ने वकील से कहा है कि वे दोपहर ढाई बजे मामले की पूरी जानकारी दें। आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन से जुड़े मामलों में दिए गए आदेशों की कॉपी के साथ पेश हों। कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय उसके बाद ही याचिका पर विचार करेगा। 
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

सीजेपी 16 अक्तूबर को दिल्ली में प्रदर्शन करेगी
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने 16 अक्तूबर को प्रदर्शन का एलान किया। दिपके ने बुधवार को वीडियो मैसेज जारी कर कहा कि, सभी लोग 16 अक्तूबर को शाम 5 बजे तिरंगा लेकर कनॉट प्लेस पहुंचे। ये लोग मुझे भी जेल में डाल सकते हैं लेकिन मुझे परवाह नहीं। 

दिपके बुधवार दोपहर दिल्ली पहुंचे थे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय भीड़ उन पर चिल्लाने लगी। एक पैसेंजर ने कहा- क्यों देश को खराब कर रहा भाई। इस पर दिपके ने बस थम्स अप का इशारा किया और चुपचाप चले गए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed