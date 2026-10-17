दिल्ली: चीनी, नमक और हवा से शरीर में घुल रहा प्लास्टिक का जहर, वैज्ञानिक शोध में ये बात आई सामने

सुबह की चाय में चीनी हो, खाने में नमक या फिर सांस के साथ शरीर में जाने वाली हवा, प्लास्टिक के बेहद छोटे कणों (माइक्रोप्लास्टिक) के संपर्क में आने की आशंका कई माध्यमों से है। ये कण इतने छोटे होते हैं कि सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देते। वैज्ञानिक शोध में नमक-चीनी से लेकर इंसानी खून और फेफड़ों तक में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी सामने आई है। हालांकि, अलग-अलग माध्यमों में इनकी पहचान और मात्रा मापने के लिए एकसमान जांच पद्धति विकसित करना अब भी चुनौती बना है। इसे दूर करने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से प्रगति रिपोर्ट मांगी है।

विज्ञापन