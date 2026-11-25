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पूर्वी दिल्ली। जितार नगर के परवाना रोड स्थित चौराहे के पास सार्वजनिक शौचालय की सुविधा न होने से स्थानीय निवासियों, दुकानदारों और राहगीरों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। शौचालय की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं, जिससे आसपास के क्षेत्र में गंदगी और दुर्गंध फैल रही है।स्थानीय लोगों के मुताबिक, परवाना रोड का यह हिस्सा चौराहे के पास होने के कारण दिनभर व्यस्त रहता है और यहां लोगों की आवाजाही बनी रहती है। ऐसे में सार्वजनिक शौचालय न होने से स्थिति लगातार बिगड़ रही है। लोगों ने चिंता जताई कि खुले में शौच से न केवल क्षेत्र का वातावरण प्रदूषित हो रहा है, बल्कि बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि गंदगी और बदबू के बीच दुकान पर बैठना मुश्किल हो गया है, जिसका असर ग्राहकों की आवाजाही पर भी पड़ रहा है। वहीं, इस मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है। लंबे समय से शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान न होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है।चौराहे के पास से गुजरना मुश्किल भरा है। गंदगी और बदबू के कारण इस रास्ते से अक्सर निकलने से बचता हूं, लेकिन रोजर्मरा के काम के चलते यहां से निकलने के मजबूर हैं। जल्द समस्या का समाधान हो।बी-1 हरिराम, जितार नगरशौच की बदबू के कारण दुकान पर आने वाले ग्राहकों को भी परेशानी होती है, जिससे हमारी दुकानदारी प्रभावित हो रही है। कई बार संबंधित विभाग से शिकायत की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है।व्यापारी राजू वर्माइलाके में जल्द सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया जाए, ताकि स्थानीय निवासियों, दुकानदारों और राहगीरों को खुले में शौच करने की मजबूरी से निजात मिल सके।व्यापारी अनिल गुप्तासमिति की ओर से कई बार प्रशासन को लिखित शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन जल्द से जल्द सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराए। - जितार नगर आरडब्ल्यूए अध्यक्ष लखन सिंह कठैत