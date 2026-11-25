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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। व्यापार मेले में बुधवार को बिहार पवेलियन में खासी रौनक देखने को मिली। यहां बिहार के पारंपरिक खानपान, मिठाइयों और स्थानीय उत्पादों को देखने के साथ खरीदारी करने वालों की भीड़ रही। खास तौर पर मिलेट्स से तैयार भेलपुरी, गया की पारंपरिक मिठाइयां और अलग-अलग किस्मों के प्राकृतिक शहद ने लोगों का ध्यान खींचा।पवेलियन में मिलेट्स से बनी भेलपुरी की स्टॉल पर दिनभर लोगों की आवाजाही रही। पारंपरिक भेलपुरी को मिलेट्स के साथ नए अंदाज में पेश किया गया है। स्वाद के साथ पौष्टिकता का विकल्प मिलने के कारण लोग इसे पसंद कर रहे हैं। स्टॉल पर मिलेट्स के पोषण संबंधी गुणों की जानकारी लेने वालों की भी अच्छी संख्या रही।वहीं, गया की प्रसिद्ध गजक, मावा का लाई, मावा का अनरसा और रोस्टेड तिल से बने उत्पाद उपलब्ध हैं। लोगों ने इन मिठाइयों को चखने के साथ खरीदारी में भी रुचि दिखाई। प्राकृतिक शहद की विभिन्न किस्में भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। नेचुरल बी फार्म की स्टॉल पर मल्टीफ्लोरा, जामुन, सरसों, लीची, यूकेलिप्टस, करंज और ब्लैक फॉरेस्ट समेत कई प्रकार के शहद उपलब्ध हैं। अपने मधुमक्खी पालन केंद्रों से प्राप्त कच्चे शहद की जानकारी लेने के लिए ग्राहक पहुंच रहे हैं।