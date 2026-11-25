लंबित किशोर न्याय मामले बच्चों की अदालत में स्थानांतरित किए जाएं : हाईकोर्ट
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 06:30 PM IST
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- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिनियम में किए गए संशोधन का प्रभाव पिछली तिथि से भी लागू होगा
- न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति अरुण भारद्वाज की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा कि किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत लंबित सभी मामले बच्चों की अदालतों में स्थानांतरित होने चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिनियम में किए संशोधन का प्रभाव पिछली तिथि से भी लागू होगा। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति अरुण भारद्वाज की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि संशोधित प्रावधान प्रक्रिया संबंधी है, इसलिए यह पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होता है। संशोधन से पहले प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित मामलों को भी अब नामित बच्चों की अदालतों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय न्याय संहिता या पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता के सामान्य आपराधिक मामलों में यदि पीड़ित नाबालिग है, तो वे स्वतः बच्चों की अदालत में नहीं जाएंगे। बच्चों की अदालत का विशेष क्षेत्राधिकार मुख्य रूप से किशोर न्याय अधिनियम के अपराधों और कुछ विशेष कानूनों (जैसे पॉक्सो) तक सीमित है।
यह संदर्भ साकेत अदालत के एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) द्वारा राज्य बनाम उदय कुमार मामले (एफआईआर संख्या 479/2021, लाजपत नगर थाना) में उठाए गए सवालों पर आधारित था। न्यायालय ने संशोधन अधिनियम 2021 (1 सितंबर 2022 से प्रभावी) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए यह दिशा-निर्देश दिए। अदालत ने संबंधित संदर्भ न्यायालय को अपना निर्णय भेजने का निर्देश दिया है ताकि आगे की कार्यवाही तदनुसार की जा सके।
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- न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति अरुण भारद्वाज की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा कि किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत लंबित सभी मामले बच्चों की अदालतों में स्थानांतरित होने चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिनियम में किए संशोधन का प्रभाव पिछली तिथि से भी लागू होगा। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति अरुण भारद्वाज की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि संशोधित प्रावधान प्रक्रिया संबंधी है, इसलिए यह पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होता है। संशोधन से पहले प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित मामलों को भी अब नामित बच्चों की अदालतों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय न्याय संहिता या पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता के सामान्य आपराधिक मामलों में यदि पीड़ित नाबालिग है, तो वे स्वतः बच्चों की अदालत में नहीं जाएंगे। बच्चों की अदालत का विशेष क्षेत्राधिकार मुख्य रूप से किशोर न्याय अधिनियम के अपराधों और कुछ विशेष कानूनों (जैसे पॉक्सो) तक सीमित है।
यह संदर्भ साकेत अदालत के एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) द्वारा राज्य बनाम उदय कुमार मामले (एफआईआर संख्या 479/2021, लाजपत नगर थाना) में उठाए गए सवालों पर आधारित था। न्यायालय ने संशोधन अधिनियम 2021 (1 सितंबर 2022 से प्रभावी) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए यह दिशा-निर्देश दिए। अदालत ने संबंधित संदर्भ न्यायालय को अपना निर्णय भेजने का निर्देश दिया है ताकि आगे की कार्यवाही तदनुसार की जा सके।
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