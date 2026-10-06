Delhi NCR News: हाईकोर्ट आदेशों के बावजूद यमुना बाढ़ क्षेत्र में पार्किंग

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अदालत के निर्देशों के अनुसार, इन क्षेत्रों में धार्मिक और व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि वाहनों को तय शुल्क लेकर खड़ा कराया जाता है। शास्त्री पार्क के चौथे और पांचवें पुश्ते पर बड़ी संख्या में ट्रक, बस, निजी कार और मालवाहक वाहन खड़े दिखाई दिए।दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने पांचवें पुश्ते पर पार्किंग संचालकों को नोटिस जारी किए हैं। इसके बावजूद पार्किंग बदस्तूर जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बार-बार शिकायतों और नोटिस के बाद भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। संवाद