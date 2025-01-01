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नोडल अधिकारी डा. संजीव के अनुसार जिले में करीब एक लाख महिलाओं व बच्चियों की जांच हुई, जिनमें लगभग 80 प्रतिशत में एनीमिया नहीं मिला। पहले यह आंकड़ा करीब 50 प्रतिशत था। जिला नागरिक अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी और डिस्पेंसरियों में गर्भवती महिलाओं की तीन बार जांच कराई गई। इस दौरान करीब 30 हजार स्कूली बच्चों को आयरन की गोलियां बांटी गईं। संवाद

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पलवल। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में पलवल जिले ने प्रदेश में अव्वल रहकर यह साबित किया है कि नियमित जांच, ट्रैकिंग और फीडबैक की मजबूत व्यवस्था से बड़े बदलाव संभव हैं। जिले का एएमबी इंडेक्स 94.7 रहा, जबकि करनाल 94 और रोहतक 93.3 के साथ दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे। हरियाणा का कुल औसत 89.2 और राष्ट्रीय औसत 56.9 है।