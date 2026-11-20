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पूर्वी दिल्ली। मुद्रा योजना के तहत बैंक से लिया गया लोन नहीं चुकाना पूर्वी दिल्ली के ईस्ट आजाद नगर निवासी ऋषभ कुमार को भारी पड़ गया। कड़कड़डूमा कोर्ट की कॉमर्शियल कोर्ट ने बैंक ऑफ बड़ौदा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसको 3,73,736.97 रुपये चुकाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उसे मुकदमा दायर करने की तारीख से पूरी रकम जमा होने तक 9 फीसदी सालाना ब्याज भी देना होगा। जिला न्यायाधीश रमेश कुमार की अदालत ने कृष्णा नगर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा से लिए गए मुद्रा लोन से जुड़े मामले में फैसला सुनाया है। ब्यूरो