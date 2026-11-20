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नई दिल्ली। डेंटल क्लिनिक के लिए उपकरण खरीदने के बाद एक लाख रुपये का भुगतान नहीं करने वाले डॉक्टर को पटियाला हाउस कोर्ट ने बकाया चुकाने का आदेश दिया है। हालांकि, कंपनी ने इस रकम पर 27 फीसदी चक्रवृद्धि ब्याज मांगा था, जिसे कोर्ट ने अत्यधिक बताते हुए खारिज कर दिया। अदालत ने डॉक्टर को एक लाख रुपये के साथ मुकदमा दायर करने की तारीख से भुगतान तक नौ फीसदी सालाना साधारण ब्याज देने का निर्देश दिया। इस मामले में यूनिकॉर्न डेनमार्ट लिमिटेड ने डॉ. राजेश रंजन के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। संवाद