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संवाद न्यूज एजेंसीतावडू। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की निर्माणाधीन टनल में बार-बार हो रहे धंसाव से प्रभावित ग्रामीणों को राहत देने के लिए प्रशासन ने कदम उठाए हैं। गांव पाटुका में अब तक पांच प्रभावित परिवारों को तीन महीने के किराये के एडवांस के रूप में कुल 4 लाख 50 हजार रुपये दिए गए हैं। प्रत्येक परिवार को 90 हजार रुपये की राशि मिली है। वहीं, रविवार को दोबारा धंसाव होने के बाद प्रशासन ने अन्य प्रभावित मकानों की भी जांच शुरू कर दी है।ग्राम पंचायत सहसोला के गांव पाटुका में हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से चार किलोमीटर से अधिक लंबी सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। इसी दौरान टनल में धंसाव शुरू हुआ, जो खेतों से होता हुआ आबादी क्षेत्र तक पहुंच गया। इससे कई मकानों में दरारें आ गईं। ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने दरार वाले मकानों को खाली करा लिया था। शुरुआत में पांच प्रभावित ग्रामीणों अली मोहम्मद, अरशद, ताहिर, अब्बास और सद्दाम को किराये के लिए तीन महीने की राशि एडवांस दी गई है।6 बार हो चुका है धंसावगौरतलब है कि पांच अक्तूबर से शुरू हुआ धंसाव 22 नवंबर तक करीब छह बार हो चुका है। इससे मकानों के अलावा रास्तों, स्कूल भवन और गैस पाइपलाइन को भी नुकसान पहुंचा है। प्रभावित क्षेत्र में करीब 10 से 12 एकड़ से अधिक जमीन में 400 से 500 फीट तक लंबे और चौड़े गड्ढे बन चुके हैं। लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने जांच कमेटी गठित की है और प्रभावित क्षेत्र में बैरिकेडिंग कर आवाजाही प्रतिबंधित की है। टनल निर्माण कंपनी ने फिलहाल काम रोककर तकनीकी जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने करीब तीन किलोमीटर के दायरे में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी आगे भेजी है।एसडीएम जितेंद्र कुमार गर्ग का कहना है कि शुरुआत में पांच परिवारों को 90-90 हजार रुपये किराये के एडवांस के रूप में दिए गए हैं। रविवार को दोबारा धंसाव के बाद प्रभावित मकानों की फिर से जांच कराई जा रही है। दरार वाले सभी मकानों को चिह्नित किया जाएगा।प्रशासन द्वारा पांच परिवारों को 4.50 लाख रुपये दिए गए हैं। मुआवजे और फसल नुकसान की प्रक्रिया भी जारी है। - सहजाद, सरपंच सहसोला।तीन महीने के किराये के लिए 90 हजार मिल चुके हैं। प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ कमियां अभी दूर होनी बाकी हैं। - अली मोहम्मद।मकान में दरारें लगातार बढ़ रही हैं, जिसके चलते मकान छोड़ दिया है। इसके बावजूद अभी तक किराये की राशि नहीं मिली है। - जकरिया।