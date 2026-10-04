Delhi NCR News: एसआईआर पर विपक्ष का मोर्चा, 7 को चुनाव आयोग कार्यालय घेरेगा

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्षी दलों ने एकजुट होकर चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के दिल्ली के घटक दल सात अक्तूबर को दिल्ली चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर संयुक्त प्रदर्शन करेंगे। विपक्षी दल एसआईआर की मौजूदा प्रक्रिया को तत्काल रद्द करने, मतदाता सूची के पुनरीक्षण में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने तथा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करेंगे।इंडिया गठबंधन की रविवार को हुई बैठक में कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई (एम), आरजेडी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और आरएसपी समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। बैठक में तय किया गया कि एसआईआर के मुद्दे पर सभी दल अलग-अलग प्रदर्शन करने के बजाय संयुक्त रूप से अपनी आवाज उठाएंगे। प्रदेश कांग्रेस के महासचिव संगठन एवं पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने कहा कि मतदाता सूची लोकतंत्र की बुनियाद है। उनके मुताबिक ऐसी किसी भी प्रक्रिया को स्वीकार नहीं किया जा सकता, जिससे मतदाताओं के नाम हटने या उनके मतदान के अधिकार प्रभावित होने की आशंका पैदा हो।गठबंधन के नेताओं ने एसआईआर की प्रक्रिया पर गंभीर आपत्तियां जताते हुए इसे तत्काल रद्द करने की मांग की। साथ ही पुनरीक्षण में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सांविधानिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। विपक्षी दलों ने संकेत दिया कि सात अक्तूबर का प्रदर्शन महज एक दिन का विरोध नहीं होगा, बल्कि एसआईआर के मुद्दे पर आगे की संयुक्त राजनीतिक रणनीति की शुरुआत भी होगी। प्रदर्शन में दिल्ली के मतदाताओं के अधिकार और निष्पक्ष चुनाव का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा।