Delhi NCR News: एसओएल छात्रों को स्पैन पीरियड बढ़वाने का मौका

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) में वर्ष 2020 और 2021 में च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) के तहत दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए राहत की खबर है। कोर्स पूरा करने की निर्धारित अवधि समाप्त होने या डिग्री पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत वाले छात्र अपना स्पैन पीरियड बढ़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 31 अक्तूबर 2026 तक आवेदन जमा करना होगा। निर्धारित तारीख के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।एसओएल के अनुसार, यह सुविधा सीबीसीएस के तहत नामांकित स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए है। विश्वविद्यालय ने यह निर्णय दिल्ली विश्वविद्यालय के दो सितंबर 2025 के पत्र के आधार पर लिया है। संबंधित छात्रों को अपना आवेदन एसओएल, नॉर्थ कैंपस में जमा करना होगा।आवेदन को सक्षम अधिकारी की मंजूरी मिलने के बाद ही छात्र दिसंबर 2026-जनवरी 2027 में होने वाली पहले, तीसरे और पांचवें सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए फॉर्म भर सकेंगे। आवेदन जमा करना और सक्षम अधिकारी से मंजूरी लेना अनिवार्य है। इन दोनों प्रक्रियाओं को पूरा किए बिना छात्र परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाएंगे। परीक्षा फॉर्म एसओएल की आधिकारिक वेबसाइट sol.du.ac.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से भरा जा सकता है।