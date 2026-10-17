जामिया में बवाल: चुनाव बहाली को लेकर छात्रों का हंगामा, गेट पर चढ़े, कई हिरासत में लिए; भारी पुलिस बल तैनात

गेट तक छात्रों को सुरक्षाकर्मी घसीटकर लाए

अस्थायी तंबू को हटाना शुरू कर दिया और छात्रों को घसीटकर गेट नंबर-7 तक बाहर लाया गया। फिर पुलिस के साथ एबुलेंस में अस्पताल भेज दिया गया। छात्रों को कैंपस से बाहर लाने के दौरान उनके साथ बर्बरता की गई। बाल खींचे गए और उनके पेट पर मारा गया। जिससे कुछ छात्रों को मामूली चोट भी आई है। छात्रों का आरोप है कि सुरक्षाकर्मियों ने भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों के साथ भी मारपीट की। बता दें कि हंगामे को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल है। इसमें छात्र आप बीती को बयां करते हुए नजर आ रहे है।



छात्रों के सभी आरोप बेबुनियाद और गलत

इस पूरे घटनाक्रम पर जामिया के एक अधिकारी ने बताया कि छात्रों की तरफ से लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और गलत है। भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों के स्थल पर कुछ छात्रों के बीच में झगड़ा हुआ था। इस दौरान दो छात्रों की तबियत अधिक खराब होने की सूचना प्रशासन को मिली थी। छात्रों के स्वास्थ्य की चिंता को देखते हुए उन्हें नजदीकी अस्पताल भेजा गया। प्रशासन के लिए छात्रों का स्वास्थ्य प्राथमिकता था। छात्रों को अस्पताल भेजने के दौरान दूसरे छात्रों द्वारा विरोध दर्ज कराया जा रहा था। इस दौरान छात्रों ने सुरक्षाकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया। उनके साथ गाली-गलौज की और उनके कपड़े फाड़ दिए। फिर सुरक्षाकर्मियों ने आत्म सुरक्षा के लिए खुद का बचाव किया।