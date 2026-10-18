दिल्ली: अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए एनएसयूआई का कैंडल मार्च, निष्पक्ष जांच और महिला सुरक्षा की मांग

एनएसयूआई ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर शनिवार देर शाम कैंडल मार्च निकाला। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में निकाला गया यह मार्च एनएसयूआई के राष्ट्रीय कार्यालय से शुरू हुआ। प्रदर्शन के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता अंकिता को न्याय दो, न्याय दो के नारे लगाते रहे। अंकिता भंडारी के मामले में दोषियों को सख्त सजा देने और न्याय की मांग की गई।

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