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नई दिल्ली। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) के तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों ने मंगलवार शाम ‘सत्या लाइव’ नाटक का मंचन किया। बहावलपुर हाउस स्थित एनएसडी के अभिमंच सभागार में आयोजित इस नाटक का निर्देशन अमितेश ग्रोवर ने किया। मार्क डन के नाटक फ्रैंक्स लाइफ और एंड्रयू निकोल की चर्चित फिल्म द ट्रूमैन शो से प्रेरित इस प्रस्तुति में वास्तविकता और बनावटी दुनिया के बीच के अंतर को दर्शाया गया। नाटक की कहानी सत्या नाम के एक ऐसे व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक सामान्य भारतीय शहर में साधारण जीवन जी रहा होता है। हालांकि, धीरे-धीरे उसके सामने कुछ ऐसी घटनाएं और परिस्थितियां आती हैं, जिनसे उसे अपने आसपास की दुनिया पर संदेह होने लगता है।