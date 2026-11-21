Delhi NCR News: कार्तिक मेले के लिए उत्तर रेलवे चलाएगा चार अनारक्षित विशेष ट्रेनें
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 07:16 PM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 07:16 PM IST
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- 24 और 25 नवंबर को होगा संचालन, मुरादाबाद-गाजियाबाद और दिल्ली शाहदरा-हरिद्वार के बीच मिलेगी सुविधा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। कार्तिक मेले में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने अनारक्षित विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत मुरादाबाद-गाजियाबाद और दिल्ली शाहदरा-हरिद्वार के बीच विशेष ट्रेनें संचालित की जाएंगी।
रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 04301/04302 मुरादाबाद-गाजियाबाद-मुरादाबाद अनारक्षित विशेष ट्रेन 24 नवंबर को चलेगी। ट्रेन संख्या 04301 मुरादाबाद से दोपहर 12:50 बजे रवाना होकर दोपहर 3:35 बजे गाजियाबाद पहुंचेगी। रास्ते में इसका ठहराव अमरोहा, गजरौला जंक्शन, कांठ, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ और पिलखुवा में होगा। वापसी में ट्रेन संख्या 04302 गाजियाबाद से शाम 4:20 बजे रवाना होकर शाम 7:20 बजे मुरादाबाद पहुंचेगी। यह ट्रेन पिलखुवा, हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर, कांठ, गजरौला और अमरोहा स्टेशनों पर रुकेगी।
इसी तरह ट्रेन संख्या 04303/04304 दिल्ली शाहदरा-हरिद्वार-दिल्ली शाहदरा अनारक्षित विशेष ट्रेन 24 और 25 नवंबर को संचालित होगी। ट्रेन संख्या 04303 दिल्ली शाहदरा से रात 10:25 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 4:25 बजे हरिद्वार पहुंचेगी। रास्ते में गाजियाबाद, मेरठ सिटी, मुजफ्फरनगर, टपरी जंक्शन और रुड़की में ठहराव होगा। वापसी में ट्रेन संख्या 04304 हरिद्वार से दोपहर 3:25 बजे रवाना होकर रात 8:30 बजे दिल्ली शाहदरा पहुंचेगी। यह रुड़की, टपरी जंक्शन, मुजफ्फरनगर, मेरठ सिटी और गाजियाबाद स्टेशनों पर रुकेगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। कार्तिक मेले में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने अनारक्षित विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत मुरादाबाद-गाजियाबाद और दिल्ली शाहदरा-हरिद्वार के बीच विशेष ट्रेनें संचालित की जाएंगी।
रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 04301/04302 मुरादाबाद-गाजियाबाद-मुरादाबाद अनारक्षित विशेष ट्रेन 24 नवंबर को चलेगी। ट्रेन संख्या 04301 मुरादाबाद से दोपहर 12:50 बजे रवाना होकर दोपहर 3:35 बजे गाजियाबाद पहुंचेगी। रास्ते में इसका ठहराव अमरोहा, गजरौला जंक्शन, कांठ, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ और पिलखुवा में होगा। वापसी में ट्रेन संख्या 04302 गाजियाबाद से शाम 4:20 बजे रवाना होकर शाम 7:20 बजे मुरादाबाद पहुंचेगी। यह ट्रेन पिलखुवा, हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर, कांठ, गजरौला और अमरोहा स्टेशनों पर रुकेगी।
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इसी तरह ट्रेन संख्या 04303/04304 दिल्ली शाहदरा-हरिद्वार-दिल्ली शाहदरा अनारक्षित विशेष ट्रेन 24 और 25 नवंबर को संचालित होगी। ट्रेन संख्या 04303 दिल्ली शाहदरा से रात 10:25 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 4:25 बजे हरिद्वार पहुंचेगी। रास्ते में गाजियाबाद, मेरठ सिटी, मुजफ्फरनगर, टपरी जंक्शन और रुड़की में ठहराव होगा। वापसी में ट्रेन संख्या 04304 हरिद्वार से दोपहर 3:25 बजे रवाना होकर रात 8:30 बजे दिल्ली शाहदरा पहुंचेगी। यह रुड़की, टपरी जंक्शन, मुजफ्फरनगर, मेरठ सिटी और गाजियाबाद स्टेशनों पर रुकेगी।
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