Noida News: श्रमिकों ने स्वास्थ्य शिविर में कराई जांच

ग्रेटर नोएडा। लघु उद्योग भारती की गौतमबुद्ध नगर कार्यकारिणी ने सोमवार को औद्योगिक सेक्टर साइट 5 में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। जहां पर सेक्टर के विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों और आसपास रहने वाले लोगों ने जांच कराई। इसमें 274 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया।संगठन के संभाग अध्यक्ष पवन सिंघल ने शिविर का उद्घाटन किया। महासचिव संजय बत्रा ने बताया कि फोर्टिस अस्पताल ग्रेनो के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। जांच के बाद हर व्यक्ति को हल्का नाश्ता और जूस दिया गया। इस मौके पर जिले के अध्यक्ष नरेश कुमार गुप्ता, सचिव दिनेश चांडक, यूपीसीडा के चैप्टर सचिव सतीश कुमार, अमित जैन, उपाध्यक्ष अनिल गर्ग मौजूद रहे। ब्यूरो