Noida News: जेवर में 35 एनएचएम कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार

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यमुना सिटी (संवाद)। एनएचएम कर्मचारी संघ के लखनऊ में चल रहे अनिश्चितकालीन धरने के समर्थन में जेवर ब्लॉक के 35 कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। इससे मरीजों को जांच और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने में परेशानी हो रही है। कर्मचारियों का कहना है कि मांगें पूरी होने तक कार्य बहिष्कार और धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा। कर्मचारियों ने जेवर विधायक को भी ज्ञापन सौंपा है।