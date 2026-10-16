Noida News: नोएडा गोल्फ कोर्स मैनेजमेंट बोर्ड के लिए मतदान आज

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नोएडा। सेक्टर-38 स्थित नोएडा गोल्फ कोर्स के मैनेजमेंट बोर्ड की छह सीटों पर चुनाव के लिए शनिवार को मतदान होना है। क्लब के करीब 6800 सदस्य मतदाता हैं। छह सीटों में चार जनरल कैटेगरी, एक आर्मी और एक एयरफोर्स-नेवी कोटे की है। इन सीटों के लिए कुल 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मतदान के बाद देर शाम तक चुनाव परिणाम जारी हो जाते हैं। सुबह 9 बजे से मतदान शुरू होगा जो शाम 5 बजे तक चलेगा। इसके बाद मतगणना होगी। ब्यूरो