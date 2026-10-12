Noida News: मार्ग पर खरपतवार से परेशान ग्रामीण

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नगला हुकुम सिंह से जेवर की ओर जाने वाली सड़क के दोनों किनारे लंबी-लंबी झाड़ियां उग गई है, जिससे आवाजाही करने वाले वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह मार्ग नगला हुकुम सिंह, नगला भटोना और तिरथली, दयानतपुर समेत आसपास के दर्जनों गांवों को जोड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से इन झाड़ियों की कटाई-छटाईं नहीं की गई है। मार्ग पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगा है।