फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Video of children being made to work at a primary school goes viral.

Noida News: प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से काम कराने का वीडियो वायरल

Tue, 06 Oct 2026 08:34 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 08:34 PM IST
विज्ञापन
Video of children being made to work at a primary school goes viral.
तहसील दादरी क्षेत्र के नूरपुर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में नौनिहाल बच्चे कार्य करते हुए का
फोटो
विज्ञापन


- दादरी के नूरपुर के प्राथमिक विद्यालय का वीडियो, नौनिहालों से काम कराने के आरोपों ने खड़े किए सवाल

संवाद न्यूज एजेंसी
दादरी। तहसील क्षेत्र के नूरपुर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय के दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्कूल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। एक वीडियो में छोटे-छोटे छात्र-छात्राएं विद्यालय के बाहर पड़ी रोड़ी-डस्ट को एकत्र करते नजर आ रहे हैं। वहीं, दूसरे वीडियो में कुछ बच्चे स्कूल परिसर में खड़ी कार धोते दिखाई दे रहे हैं।



मंगलवार को दोनों वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया। वीडियो सामने आने पर अभिभावकों और ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि पढ़ाई के लिए स्कूल आने वाले छोटे बच्चों से इस तरह का काम क्यों कराया जा रहा था। बताया जा रहा है कि वीडियो बनाए जाने को लेकर शिक्षक से कहासुनी भी हुई थी।
विज्ञापन




विद्यालय के प्रधानाध्यापक शहादत अली ने बताया कि स्कूल के बाहर रोड़ी-डस्ट पड़ी हुई थी और परिसर में निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि सोमवार की घटना का किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। प्रधानाध्यापक ने बच्चों से काम कराने के आरोप से इनकार किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन




वहीं, बीएसए राहुल पंवार ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। प्रधानाध्यापक को कार्यालय बुलाया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

तहसील दादरी क्षेत्र के नूरपुर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में नौनिहाल बच्चे कार्य करते हुए का

तहसील दादरी क्षेत्र के नूरपुर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में नौनिहाल बच्चे कार्य करते हुए का

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed