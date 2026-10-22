यूपी के कई शहरों में स्कूल-कॉलेज बंद: गाजियाबाद से लखनऊ तक अवकाश, इन जिलों में नहीं खुलेंगे शिक्षण संस्थान

गोरखपुर और प्रयागराज में भी बंद रहेंगे स्कूल

गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के चलते गोरखपुर में कक्षा 12 तक के सभी विद्यालय बंद रहेंगे। वहीं, इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के मद्देनजर प्रयागराज के सभी परिषदीय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में भी शुक्रवार को अवकाश रहेगा। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों और विद्यालय प्रबंधनों को आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।