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यमुना सिटी। डॉ. रत्नप्पा कुम्हार की 117वीं जयंती पर रविवार को कनारसी में समारोह होगा। इसमें उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शिरकत करेंगे। शनिवार को आयोजन स्थल को अंतिम रूप दिया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति और भाजपा जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र नागर ने आयोजन समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया। सत्येंद्र नागर ने बताया कि जयंती समारोह को भव्य बनाने के लिए सर्व समाज के लोग तैयारियों में जुटे हैं। इस दौरान विजय प्रजापति, जितेंद्र प्रजापति, सुरेश प्रजापति, शिवकुमार प्रजापति, प्रमोद प्रजापति, शिवा नागर, सतीश नागर, बाबा महरी, जनित नागर, प्रदीप नागर, बबली प्रजापति, पवन प्रजापति, गुड्डू आदि मौजूद रहे। ब्यूरो