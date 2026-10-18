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Noida News: ग्रेटर नोएडा डिपो में 3 दिन में शुरू होंगे तीन ईवी चार्जिंग स्टेशन

Sun, 18 Oct 2026 10:44 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 10:44 PM IST
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Three EV charging stations will become operational at the Greater Noida depot within 3 days.
ग्रेटर नोएडा के कासना ​​स्थित बस डीपो में लगती नई चार्जिंग मशीनें ।  अमर  उजाला
तीन दिन में शुरू होंगे तीन ईवी चार्जिंग स्टेशन
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्रेटर नोएडा डिपो में सिटी ई-बसों को चार्ज करने के लिए तीन नए चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। रविवार को परिसर में मशीनें लगाने का काम जारी रहा। तीन दिनों में इसके शुरू होने संभावना है। डिपो के एआरएम राजेश वर्मा ने बताया कि फिलहाल डिपो में एक साथ सात बसों को चार्ज करने की व्यवस्था है। तीन नई मशीनें शुरू होने के बाद एक साथ 10 बसों को चार्ज किया जा सकेगा।
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