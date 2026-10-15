सूरजपुर में करोड़ों की चोरी: 3172 पेटीएम मशीनें और 147 एयरटेल सेटअप बॉक्स बरामद, तीन आरोपी गिरफ्तार

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एडीसीपी सेंट्रल नोएडा स्वतंत्र सिंह ने बताया कि बुधवार की रात पुलिस गश्त और चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि आईनोट्रोनिक्स कंपनी से चोरी हुआ सामान एक लोडर में भरकर कुछ लोग न्यू दादरी रेलवे स्टेशन के पास जंगल में खड़े हैं और उसे कहीं ले जाने की फिराक में हैं। विज्ञापन ग्रेटर नोएडा के थाना सूरजपुर पुलिस ने औद्योगिक क्षेत्र की एक कंपनी में हुई करोड़ों रुपये की चोरी का खुलासा करते हुए तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिलाल (26) निवासी गाजियाबाद, सलमान (32) निवासी बुलंदशहर, आदिल (26) निवासी बुलंदशहर के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की 3172 पीओएस पेटीएम प्रिंटर/मोबाइल टाइप मशीनें और एयरटेल के 147 सेटअप बॉक्स बरामद किए हैं। बरामद सामान की कीमत कंपनी ने करीब 3 करोड़ रुपये बताई है। घटना में प्रयुक्त छोटा हाथी वाहन और तीन नाजायज चाकू भी बरामद हुए हैं।

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सूचना पर पुलिस टीम ने न्यू दादरी जंक्शन के पास जंगल में घेराबंदी की और लोडर समेत तीन आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस ने इस मामले के खुलासे के लिए थाना सूरजपुर और सर्विलांस की कुल तीन टीमें गठित की थीं।



वाहन में मिला चोरी का सामान

पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से मौके पर छोटा हाथी वाहन मिला। तलाशी लेने पर उसमें चोरी की पीओएस पेटीएम प्रिंटर और मोबाइल टाइप मशीनें, एयरटेल कंपनी के सेटअप बॉक्स, एक बारकोड प्रिंटर मशीन, दो क्यूआर कोड स्कैनर, दो रोल शोल्डर वायर, दस मदरबोर्ड और तीन नाजायज चाकू बरामद हुए। आरोपी बिलाल दसवीं पास है और कबाड़ी का काम करता है। वहीं सलमान कक्षा दो तक पढ़ा है और फूलमंडी फेस-2 में फल बेचता है। आरोपी आदिल कक्षा 5 तक पढ़ा है और मीट की दुकान चलाता है।

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आरोपियों ने बताया कि 9 अक्टूबर की मध्यरात्रि में उन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। साथियों में दादरी निवासी इमरान उर्फ , लखनावली निवासी फरमान, लखनावली निवासी राशिद और नई आबादी दादरी निवासी वसीम पुत्र इकबाल शामिल हैं। आरोपियों ने बताया कि सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र की साइट-बी में स्थित आईनोट्रोनिक्स कंपनी के पीछे जंगल की तरफ जाने वाला रास्ता है।



वहां उन्होंने कंपनी की पिछली दीवार में लगे बड़े एक्जॉस्ट फैन को उखाड़ा और उसी रास्ते से अंदर घुस गए। कंपनी में कार्टूनों में पैक पीटीएम मशीनें, सेटअप बॉक्स और अन्य सामान रखा था। आरोपी इन कार्टूनों को चोरी कर कंपनी के पीछे से बाहर निकाल लाए और जंगल के रास्ते छोटा हाथी वाहन में लादकर चले गए। वे इस सामान को बेचने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें दबोच लिया।

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फरार आरोपियों की तलाश जारी

पुलिस के अनुसार आईनोट्रोनिक्स कंपनी से चोरी हुई पीओएस पेटीएम मशीनों और अन्य सामान की शत-प्रतिशत बरामदगी कर ली गई है। फरार इमरान उर्फ पंगा, फरमान, राशिद और वसीम की गिरफ्तारी के लिए थाना सूरजपुर से तीन टीमें गठित की गई हैं। पुलिस का कहना है कि शेष आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।